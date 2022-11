Capricorno

(Di giovedì 24 novembre 2022) In questa fase sei più capace del solito di esorcizzare i fantasmi e i demoni che ti perseguitano da tempo, cambiando il modo in cui la tua storia t’influenza. Sei più che mai in grado di mettere a frutto le lezioni del passato. Per aiutarti... Leggi

Come ogni giorno noi di controcopertina siamo lieti di darvi le previsioni astrali di Branko, oggi 24 novembre 2022. In questo periodo ...Dopo la burrasca è finalmente tornata una certa quiete nella coppia. Via libera, dunque, al dialogo. Acquario Oggi la giornata va un po' a rallentatore, quindi non spazientitevi se le cose ...Con Sole, Luna e Ascendente in segni di terra, per Margherita Buy la ricerca di sicurezza e stabilità è fondamentale. La terra sente il bisogno di rispettare i propri tempi, lenti ...Apre il 24 novembre 2022 a Milano, in via Monti 21, il nuovo spazio di arte contemporanea Nashira Gallery. A inaugurarla, la mostra “La Profezia” ...