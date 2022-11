Il Fatto Quotidiano

Il maltempo ha provocato due vittime in: un uomo è morto folgorato nel napoletano mentre paseggiava vicino al mare, mentre una ... Donnamentre fotografa mareggiata nel fiordo Tragedia ...Una turista straniera, di cui non si conoscono ancora le generalità, è morta travolta da un'onda mentre stava fotografando la mareggiata in corso nel fiordo di Furore, località della costiera ... Campania, muore turista argentina travolta da un’onda: stava scattando delle fotografie Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...La donna, di cui non si conoscono ancora le generalità, stava fotografando la mareggiata in corso nel fiordo di Furore, località della costiera. In acqua era finito anche il marito che però è stato tr ...