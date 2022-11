Cambia finalmente la procedibilità del reato di lesioni personali stradali

Leggi su leggioggi

(Di giovedì 24 novembre 2022) Oggigiorno, grazie all’introduzione di sempre più sofisticati sistemi di sicurezza a bordo dei nostri veicoli, i piccoli sinistri che comportano danni soltanto materiali e di scarsa entità sono sempre meno frequenti.Per tale motivo, gli incidentiche abbiano conseguito danni alla persona, diventano una percentuale sempre più significativa del totale.Nel nostro ordinamento è prevista, come sappiamo, una tutela ben precisa in ambito civilistico, riguardante la risarcibilità del danni conseguenti a sinistri, non solo grazie alla regola generale prevista dall’art. 2043 (risarcimento per fatto illecito) ma anche da quanto dispone l’art. 2054 (circolazione di veicoli) che, in poche parole, stabiliscono che chi causi ad altri un danno è obbligato a risarcirlo, e che se tale danno si verifica in occasione di uno scontro tra veicoli, la ...