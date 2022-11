Calenda dalla Meloni? Se fosse onesto | come lo asfalta Striscia

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 24 novembre 2022) Ala Notizia, su Canale 5, non può mancare il commento ironico ad alcune delle notizie o delle polemiche più rilevanti del giorno. Sergio Friscia e Roberto Lipari hanno aperto la puntata di giovedì 24 novembre con le parole del ministro Giuseppe Valditara, che vorrebbe togliere il reddito di cittadinanza a tutte le persone che non hanno completato l'obbligo scolastico. “Secondo il ministro - ha dichiarato Lipari - chi non ha completato l'obbligo scolastico non può percepire il reddito di cittadinanza. Però il paradosso è che lo stipendio da parlamentare può percepirlo chiunque: la scorsa legislatura dodici parlamentari non erano diplomati”. “Ma questo perché - è intervenuto Friscia - il reddito di cittadinanza è di chi non può lavorare, mentre il parlamentare è per chi non ha voglia di lavorare”. “Giusto, non ci avevo pensato”, ha commentato Lipari. ...