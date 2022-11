(Di giovedì 24 novembre 2022) Si è chiusa con Brasile-Serbia la prima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2022 di. In Qatar si sono giocate finora 16 partite e sono stati segnati complessivamente 41 reti. Fino amomento i risultati più larghi sono stati il 6-2 dell’Inghilterra contro l’Iran e il 7-0 della Spagna sulla Costa Rica, mentre sono finiti con il punteggio di 0-0 i match Danimarca-Tunisia, Messico-Polonia, Marocco-Croazia e, infine, Uruguay-Corea del Sud. Detto ciò, la domanda ora sorge quasi spontanea:hannoi giocatori dellaA in questi 41 goal? Complessivamente sono stati tre i giocatori del nostro campionato che sono riusciti ad andare a segno, ovvero Adrien Rabiot, Olivier Giroud e Rafael Leao, per un totale di 4 timbri visto che il numero 9 della Francia ha realizzato la ...

OA Sport

Ma sugli spalti,meno, spazio libero a cappellini e ombrellini: arcobaleno, s'intende. La Fifa ha garantito che gli addobbi arcobaleno saranno ammessi negli stadi dei Mondiali diin ......trasmesse in diretta e in esclusiva sulle reti Rai Al centro della programmazione sulin TV ... Il Qatar partecipa per la prima volta alla fase finale di un campionato del mondo inPaese ... Calcio, quanto ha influito la Serie A in questo inizio Mondiale Ecco i numeri Le immagini dei giocatori dell'Iran che in cerchio non cantano l'inno nazionale nella gara d'esordio del mondiale in Qatar contro ...Il gelo tra Elena Sofia Ricci e Nancy Brilli. Nel prosieguo dell’intervista, Francesca Fagnani non poteva di certo non fare menzione a quanto accaduto tra l’ospite… Leggi ...