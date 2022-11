Calcio | Mondiali | Svizzera e Messico ancora imbattute nelle partite d’esordio Meglio di loro solo il Brasile

(Di giovedì 24 novembre 2022) Con la vittoria dellacontro il Camerun, la formazione elvetica ha tenuto in vita una striscia quasi da record neidi. Questa partita rappresenta infatti la quinta volta consecutiva che la squadra rossocrociata esce imbattuta dalla partitain un Mondiale. Dal 2006 ad oggi per latre vittorie e due pareggi, nonostante si sia trovata ad affrontare in passato squadre come Francia, Spagna e(oltre al Camerun odierno ed all’Ecuador nel 2014). La striscia si ferma prima del Mondiale di Germania 2006 perchè lanon era presente nel tabellone finale nel 2002. Con questo dato gli elvetici hanno pareggiato il dato dei Campioni in carica della Francia, anchein striscia aperta dal 2006. Prima due ...

