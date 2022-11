Calcio | Mondiali 2022 Alfaro | “L’Ecuador ha tutto da guadagnare e niente da perdere”

(Di giovedì 24 novembre 2022)è stata la prima Nazionale vincitrice in questo Mondiale diin Qatar. I sudamericani sono partiti forte battendo 2-0 i padroni di casa del Qatar, gestendo la partita senza particolari problemi e mostrando una superiorità evidente rispetto agli avversari. Domani ci sarà la sfida all’Olanda tra le due squadre a tre punti nel Gruppo A. Il commissario tecnico Gustavosi è detto fiducioso in conferenza stampa: “Siamo nella posizione in cui abbiamodada. E quello che mi ha fatto vedere la squadra mi dà fiducia. Loro sono una squadra con individualità in grado di risolvere la partita, lo si è visto col Senegal, ci sarà da lottare su tutti i fronti, tecnico, fisico e mentale. Dovremo essere solidi ...

