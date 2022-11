(Di giovedì 24 novembre 2022) Squadra ultima in classifica con 8 punti in 15 giornate del massimo campionato francese PARIGI (FRANCIA) - Non è ancora ufficiale, ma secondo L'Equipe manca solo quella. Di fatto, però, l'...

Calcio: Ligue 1. Angers, club comunica esonero al tecnico Baticle Squadra ultima in classifica con 8 punti in 15 giornate del massimo campionato francese PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Non è ancora ufficiale, ...Per anni Rigobert Song fu un centrale difensivo tanto forte quanto problematico nella gestione. Per quasi tutti i suoi allenatori era troppo anarchico. Ora, sedutosi in panchina, e dopo un ictus, si è ...