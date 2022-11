Calcio a 5 | Champions League Elite Round | Eboli si riscatta! Battuti 2-0 i serbi del Loznica-Grad

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 novembre 2022) Dopo la sconfitta di ieri contro gli ucraini dell’Uragan, la Feldidi coach Salvo Samperi batte un colpo nella seconda giornata dell’della UEFA Futsal. I campani infatti hanno battuto per 2-0 ideltrovando i primi tre punti di questo mini-torneo. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. LA CRONACA Al PalaJacazzi di Aversa, la partita è molto intesa sin da subito. La Feldi fa la partita, mentre gli ospiti si difendono in maniera ordinata, non rinunciando a offendere ogni volta che ne hanno l’opportunità. Pasculli si fa trovare pronto quando viene chiamato in causa, così come Vulic dall’altra parte. Il primo tempo non si sblocca: le squadre vanno al riposo sullo 0-0. Nella ripresa però la musica ...