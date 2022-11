Buste paga ricchissime 2023 | tre scaglioni e pioggia di soldi mensile | quanto avrai | tabelle

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 24 novembre 2022) Sulla bustaarrivano novità molto positive perché il governo Meloni ha un’idea molto chiara. L’idea del governo Meloni è quella di bloccare il reddito di cittadinanza e anche la maggior parte dei bonus e di concentrare le risorse sugli aumenti in busta. Infatti il governo Meloni non ama la logica dei bonus e la definisce assistenzialistica. Invece il governo Meloni ama l’idea di un aumento in bustaperché l’aumento in bustava a premiare il lavoratore e va a garantire un aiuto che rimane stabile e costante nel tempo. Aumento busta(Fonte: ilovetrading.it)Ma vediamo come saranno strutturati questi aumenti in bustae vediamo anche perché saranno effettivamente molto ricchi. La manovra ormai è sostanzialmente chiara e ricordiamo che il taglio vecchio del ...