Buona prestazione di Anguissa | ma vince la Svizzera

(Di giovedì 24 novembre 2022)ladi Zambianella gara d’esordio del suo Camerun al mondiale. Questo non è bastato però agli africani per uscire con un risultato positivo dalla sfida contro la. Gli elvetici hanno avuto ragione per 1-0 grazie al gol di Embolo. La redazione di fantapazz ha valutato da 6,5 ladel centrocampista di Spalletti.– 6.5 Grande salvataggio su corner che tiene il Camerun in partita. Qualche errore sul finale, ma partita di grande quantità e qualità.

GoalSicilia.it

... essendo ex di turno, conosce bene: "Nonostante il risultato con la Lazio abbiamo disputato unafacendo vedere anche alcune cose positive. Abbiamo espresso anche buon gioco". Che ...Oltre alla classifica assoluta però ci sono state le altre competizioni: ottima la... Redazione VareseNews redazione@varesenews.it Noi della redazione di VareseNews crediamo che una... Sant'Agata, Cicirello: “Col Paternò buona prestazione, ci tenevamo tanto per i tifosi...” Dopo il ko rimediato con la fortissima Lazio in casa Apulia Trani ci si allena per affrontare al meglio la sfida salvezza con il Ravenna Woman compagine che Elena Crespi, essendo ex di turno, conosce ...SERIE D AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE CUNEO - FRANZIN VAL NOCE 71-47 Parziali (18-11; 36-19, 49-38) AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE: Rosso, Bruschetta, Capelli, Isaia, Manfredi, Massa, Cani, Comotti, Saladini ...