Brasile | Tribunale respinge ricorso elettorale Bolsonaro e lo multa

(Di giovedì 24 novembre 2022) (Adnkronos) – Ildelha respinto ilpresentato Jairper presunti brogli nella vittoria di Luiz Inacio da Silva alle presidenziali. Non solo, al presidente uscente e al suo partito è stata anche inflitta unadi 23 milioni di reais, circa 4 milioni di euro. Il presidente del, Alexandre de Moraes, ha spiegato che la misura è stata decisa perché il partito di estrema destra non ha presentato nessuna prova credibile a sostegno delle accuse con cui si intendeva “avviare in mala fede e in modo irresponsabile una disputa legale”. L’ex presidente progressista – che si insedierà al suo terzo mandato il prossimo 1 gennaio – ha vinto di misura il ballottaggio dello scorso 30 ottobre ...

Sanzione di circa 4 milioni di euro: "Accuse infondate e presentate in mala fede" Ilelettorale delha respinto il ricorso elettorale presentato Jair Bolsonaro per presunti brogli nella vittoria di Luiz Inacio da Silva alle presidenziali . Non solo, al presidente ...Ilsuperiore elettorale (Tse) delha respinto ieri un ricorso presentato dal partito del presidente uscente Jair Bolsonaro mirante all'annullamento dei voti espressi attraverso 279'000 ...