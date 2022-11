Brasile-Serbia oggi | Mondiali calcio 2022 | orario | tv | streaming | probabili formazioni | programma | dove vederla

(Di giovedì 24 novembre 2022), giovedì 24 novembre, alle ore 20.00, andrà in scena al Lusail Iconic Stadium la sfida valida per il Gruppo G deiditra. Nell’impianto in cui sarà disputata la Finale di questa rassegna iridata, ci sarà l’esordio della formazione verdeoro, opposta a quella balcanica, e si prospetta un confronto molto interessante. La formazione sudamericana viene da un percorso assai convincente nelle qualificazioni: la Seleção guidata da Tite ha dominato il girone sudamericano con 14 vittorie, 3 pareggi e nessuna sconfitta, realizzando ben 40 reti e subendone solo 5. Numeri che parlano chiaro dell’ottima base di cui godono i Pentacampeões. Tuttavia, le selezione serba allenata da Dragan Stojkovic racchiude tanti calciatori di talento che nel corso delle ...

