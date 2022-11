Brasile-Serbia LIVE alle 20 | le formazioni ufficiali | Paquetà dal 1' | Vlahovic fuori!

Le scelte dei due allenatori per la partita del primo turno del girone gruppo G di Qatar 2022: ecco le formazioni ufficiali diI ct Tite e Stojkovic hanno comunicato le loro scelte per, primo match per entrambe ai Mondiali 2022.(4 - 2 - 3 - 1): Alisson; Danilo, Thiago Silva, ...Questa sera è ciò che accadrà, in particolare, a Dusan Vlahovic , che nella sfida più attesa e che chiuderà la prima giornata dei gironi,(in programma alle 20), si troverà di fronte ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Brasile e Serbia hanno diramato i propri undici per la sfida di questa sera. Tanti gli ex italiani nei verdeoro, con Danilo e Alex Sandro attualmente protagonisti in Serie A. La Serbia risponde con il ...