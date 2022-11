Brasile-Serbia | le formazioni ufficiali | Danilo e Alex Sandro dal 1' | c'è Paquetà C'è SMS | out Vlahovic e in Mitrovic

Commenta per primo È il turno del. Dopo le prime sorprese in Qatar , i verdeoro debuttano nell'attesa sfida contro la. La squadra di Tite , tra le favorite alla vittoria finale, vanta due precedenti contro la ...Si chiude la prima giornata della fase a gironi con le sfide dei gruppi G e H. La Svizzera ha superato il Camerun, pareggio tra Uruguay e Corea del Sud. Alle 20. Scontri tra tifosi argentini e ...Queste le formazioni ufficiali di Brasile-Serbia. Brasile (4-2-3-1): Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Casemiro, Paquetà; Raphinha, Neymar ...Brasile e Serbia hanno diramato i propri undici per la sfida di questa sera. Tanti gli ex italiani nei verdeoro, con Danilo e Alex Sandro attualmente protagonisti in Serie A. La Serbia risponde con il ...