Brasile Serbia 3 episodi che non hai notato

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 24 novembre 2022) Tre dettagli che potete esservi persi in, vinta da una nazionale verde-oro che si candida ad un ruolo da favorita Difficile non rimanere incantati dae dalla crescita dei verde-oro in partita. Difficile dimenticare la serie di meraviglie mostrate nel secondo tempo. Perciò, trovare 3minori non è facile, stavolta. Anche perché ogni situazione ha un significato in unagara come questa. 1) Quarto minuto. Il primo numero di un giocatore brasiliano è palleggio di testa con corsa andare via all’uomo da parte di Vinicius. Il campo si allarga, la palla arriva sull’altro lato ma Raphinha sciupa con cross rasoterra. Vinicius è al suo primo Mondiale e sembra una foca che corre come una gazzella. Strana creatura, da letteratura fantastica. 2) Il sorriso. Fine primo ...