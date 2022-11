Brasile-Serbia 2-0??

(Di giovedì 24 novembre 2022) Ore 21.58 - i verde-oro vincono e convincono Comincia bene il mondiale delche supera con una certa facilità un avversario ostico come la. La gara si sblocca nella ripresa con la rete di Richarlison ed è poco dopo ancora l'attaccante del Tottenham a segnare la sua doppietta.

Così su Instagram Pelé, la leggenda del calcio brasiliano, che ha voluto caricate la squadra del ct Tite in vista dell'esordio mondiale contro la. AL DAAYEN (QATAR) (ITALPRESS) – Il Brasile inizia nel migliore dei modi la propria avventura ai Mondiali in Qatar: i verdeoro vincono 2-0 contro la Serbia grazie alla doppietta di Richarlison siglata ...