Brasile | che festa! Tifosi carichi per la sfida con la Serbia

Questa sera è ciòaccadrà, in particolare, a Dusan Vlahovic ,nella sfida più attesa echiuderà la prima giornata dei gironi,- Serbia (in programma alle 20), si troverà di fronte ...Alle 20 italiane ilfarà il suo debutto al Mondiale in Qatar contro la Serbia, ma fuori dallo stadio Lusail di Doha è già festa verdeoro ...Da una parte i brasiliani con il loro calcio spumeggiante, pieno di qualità tecnica e dall’altra i serbi che in un certo senso sono i brasiliani d’Europa con un mix di tecnica e potenza fisica. Il ...L a Germania degli anni ’30, l’Olocausto alle porte e una storia d’amore e di salvezza appassionante. Passaporto per la libertà, la nuova serie tv brasiliana in 4 puntate debutta stasera alle 21.40 ci ...