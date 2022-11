Botte piena e moglie ubriaca | Bonomi si rilegga la lezione di Martino

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 24 novembre 2022) Analizzando il commento di Carlo, presidente di Confindustria, in merito alla prossima legge di bilancio che il governo Meloni si appresta a varare, mi vengono in mente una sempre attuale frase di Ferdinando Martini, che fu governatore dell’Eritrea dopo il disastro di militare di Adua, nel 1896: “Chi dice che gli italiani non sanno quello che vogliono? Su certi punti, anzi, siamo irremovibili. Vogliamo la grandezza senza spese, le economie senza sacrifici e le guerre senza i morti. Il disegno è stupendo, ma forse è difficile da effettuare.” Ebbene, criticando in parte le misure messe in campo dalla maggioranza,lamenta la mancanza di coraggio sul piano del taglio al cosiddetto cuneo fiscale, che in soldoni corrisponde alla differenza tra lo stipendio lordo che versano i datori di lavoro e ciò che riceve il lavoratore. “Manca un intervento ...