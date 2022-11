Booker T ha le idee chiare | “NXT può assestarsi sul milione di spettatori”

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 24 novembre 2022)T ha grandi progetti per “WWE NXT”. Il due volte WWE Hall Of Famer ha preso il suo posto al tavolo di commento del Capitol Wrestling Center ogni martedì sera per il programma dopo che Wade Barrett ha preso il posto di Pat McAfee a SmackDown”, eè molto fiducioso nel suo contributo alla causa: Wade Barrett può dire addio al suo posto – ha scherzato il 5 volte campione del mondo – Prima che finisca con NXT, il martedì sera voglio undia settimana e ho bisogno di voi per aiutarmi a raggiungere questo obiettivo. Vi porterò il commento, sputerò i testi e vi seguirò come un pollo da caccia questa settimana”. C’è una buona ragione per cuiè stato nominato WWE Hall Of Fame non una, ma due volte, perché il cinque volte campione del mondo WCW era in grado di ...