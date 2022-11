Bonus bollette del Governo Meloni | a chi spetta | requisiti e come richiederlo

(Di giovedì 24 novembre 2022) La tanto anelata Legge di Bilancio ha confermato definitivamente ilsociale sulle, sebbene con una modifica fondamentale: la soglia massima ISEE aumenta da 12.000 a 15.000 euro. Di conseguenza, l’agevolazione e ilsaranno previsti per quei familiari che hanno un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) al di sotto di tale somma. Uno sguardo ai mese passati: a partire da aprile 2022, il potenziamento deisociali è stato progressivamente ampliato, cosìla copertura dei sussidi. Infatti, fino a quel mese il supporto economicova solamente a chi non superava la soglia di 8.625 euro. Poi si è ampliato il tetto a 12.000 euro, e infine, con l’ultimo ritocco, il tetto è stato ulteriormente ampliato a 15.000 euro. Assegno unico, congedo ...

...dell'emergenza " Azione e Italia viva puntano allo stop al credito d'imposta fino al 40% e il... "tetto variabile al costo delle, ridotto del 50%, da gennaio a marzo data entro la quale ...Dalalla carta risparmi, ecco le principali novità.e altri, le novità della Manovra Ilè stato prorogato anche per il primo trimestre del 2023, ma con un ...La tanto anelata Legge di Bilancio ha confermato definitivamente il bonus sociale sulle bollette, sebbene con una modifica fondamentale: la soglia massima ISEE aumenta da 12.000 a 15.000 euro. Di cons ...Un mese aggiuntivo di congedo retribuito per le donne con figli, fino ai 6 anni del bambino. Giù l'Iva sui pannolini. In arrivo una "carta risparmio spesa" per i nuclei a basso reddito. Reddito di cit ...