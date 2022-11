Bolgare | sequestrati beni per 4 | 5 milioni all’imprenditore Pierino Zanga

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 24 novembre 2022). Tredici fabbricati e 27 terreni tra Bergamo e Brescia, gran parte dei quali di proprietà di una società di capitali riconducibilebergamasco, sono statidalla Guardia di Finanza del comando provinciale di Milano, nella mattinata di giovedì 24 novembre. Un sequestro di prevenzione diper un valore di circa 4,5di euro, che riguarda anche il capitale sociale e il patrimonio di una società proprietaria di un’azienda operante nel settore della ristorazione ed organizzazione eventi, concessa in affitto a terzi (non coinvolti nelle vicende giudiziarie). Si tratta di Locanda Armonia, a Trescore Balneario, in passato già oggetto di sequestro perché secondo le accuse sarebbe stata acquistata con denaro di ...