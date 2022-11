Bmw 3 0 CSL | 560 cavalli per celebrare il mito degli anni ’70

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 novembre 2022) Tra la fineSessanta e l’inizio dei Settanta la Porsche dominava la scena del motorsport turismo. Così, nel 1972, per dare un taglio a quello strapotere, la BMW sfornò la 3.0 CSL, una versione maschia del coupé E9. Il suo asso nella manica? La leggerezza: grazie a cofani e portiere di alluminio, finestrini e lunotto di plexiglass, il peso scendeva di 130 kg rispetto al modello di serie e le prestazioni diventavano super. Perla suddetta icona, BMW toglie i veli alla nuova 3.0 CSL: si tratta di un’edizione limitata ad appena 50 pezzi, basata sull’ultima generazione di M4 e riservata ai collezionisti più facoltosi ed esigenti. La somiglianza con l’edizione primigenia è evidente, specie per quanto concerne l’aerodinamica. Il resto lo fanno ingredienti come la trazione posteriore, il cambio manuale, la fibra di ...