(Di giovedì 24 novembre 2022) Roma – Spallate, angherie, scherzi e gavettoni ripresi col cellulare e postati sui social. E poi gli insulti: “frocio, checca, vattene a casa, qui non ti vogliamo”. E’ la storia di Lorenzo, un giovane omosessuale vittima di Saverio, un suo compagno di classe, raccontato nel corto “Blu”, scritto etto da Nunzio Fabrizio Rotondo e Paolo Vita, realizzato dal Laboratorio “Una donna” in collaborazione con l’Istituto Giovanni Paolo II di. Girato in appena 24 ore, parla di questo giovane che reagisce alle violenze del bullo con una dignità e una capacità espressiva tali da coinvolgere l’intera scuola. Il ragazzo, in questo modo, riesce a uscire dal suo incubo ritrovando l’intera scuola dalla sua parte e schierata contro ogni forma di violenza. Presentato nella Sala della Protomoteca, in Campidoglio, alla presenza dei ragazzi ...

Il Faro online

Presentato in Campidoglio, '' è la storia di Lorenzo, ragazzo omosessuale che subisce le angherie di un bullo compagno di ...1 The Rolling Stones (UK) " vinile2 12×5 " vinile giallo 3 The Rolling Stones No.2 " vinileacciaio 4 The Rolling Stones, Now! " vinile oro 5 Out Of Our Heads (US) " vinilecielo ... "Blu cobalto": il cortometraggio degli studenti di Ostia per dire "no" al bullismo e all'omofobia ROMA – Lorenzo è un ragazzo adolescente, omossessuale, molto timido e chiuso. Porta lo smalto blu cobalto sulle unghie delle mani e la matita intorno agli occhi. A scuola viene bullizzato da Saverio, ...Già nell’arte figurativa del ‘300, le tonalità di blu assumevano un valore speciale: la sfumatura oltremare, estratta dal lapislazzulo e conosciuta come “vero blu”, era il pigmento più prezioso, ragio ...