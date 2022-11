Black Panther | Wakanda Forever | Shuri e Namor avranno una relazione amorosa? Risponde Tenoch Huerta

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 24 novembre 2022), interprete di, ha parlato del rapporto trae il suo personaggio in, dicendo la sua su una potenziale futura. Tra le grandi new entry diva senza dubbio sottolineata quella di, celebre antieroe dei fumetti Marvel, interpretato dall'attore messicano. Il suo personaggio ha condiviso scene molto intense, dal punto di vista emotivo, con(Letitia Wright) e in molti si sono chiesti se prima o poi ci possa essere una...