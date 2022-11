Black Friday | è allarme truffe sul web

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 24 novembre 2022) Roma, 24 nov. (Adnkronos) - E'online in vista dele la corsa all'occasione rischia di trasformarsi in una sonora delusione o peggio ancora nel furto dei dati della carta di credito usata per l'acquisto. In vista della giornata di domani la Polizia Postale lancia un alert: ''Attenzione a offerte troppo vantaggiose e siti clone''. ''Al commissariato di Ps online arrivano tantissime segnalazioni diin ambiente e-commerce, dall'inizio dell'anno ne abbiamo avute circa 10.300 - spiega all'Adnkronos la responsabile del Commissariato di Ps online della Polizia Postale, Luisa Massaro - in alcuni periodi dell'anno c'è un intensificarsi del fenomeno, per esempio in estate la truffa delle case vacanza, in inverno la truffa del pellet o ancora quelle dei regali natalizi. ...