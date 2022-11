Black Friday 2022 | le offerte food imperdibili | cibo | vino e regali dacucina

Volare fino alla prossima estate verso centinaia di mete in tutta Europa, e non solo, a prezzi d'occasione. Le compagnie aeree non si sono fate trovare impreparate per la settimane dele già da giorni propongono ai loro clienti tante offerte per viaggiare in Italia e nel mondo con biglietti più che convenienti, in un'epoca in cui le tariffe low cost del passato sono ...>>> Settimana delsu Fino al 40 % di sconto Presidente, qual è lo stato dell'arte sul Covid 'Il Covid è stato uno dei temi principali, abbiamo parlato di come affrontare questa nuova ...Promozione Contro Stella Azzurra Roma (mercoledì 7), Juvi Cremona (domenica 18) e Urania Milano (mercoledì 21) Arriva il “Black Friday” della Pallacanestro Cantù, una speciale promozione per le tre pa ...Sta per arrivare il Blue Friday, 25 e 26 novembre, due giorni in cui IOC-UNESCO promuove la salvaguardia del mare, il ripristino della sua biodiversità e un consumo critico e consapevole nell’ambito d ...