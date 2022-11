Biathlon | l’Italia femminile cerca nuova linfa La squadra troverà il proverbiale “terzo violino” oltre a Wierer e Vittozzi?

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 novembre 2022) Se laitalianadifosse un bosco,alla “Roverella” Dorotheae al “Cerro” Lisa, sarebbe caratterizzato da una serie di alberi e alberelli meno appariscenti, ma non per questo privi di dignità. Molti di essi stanno ancora crescendo, nella speranza di svilupparsi senza appassire precocemente. C’è poi un “Abete” sempreverde, le cui motivazioni sono impermeabili al passare delle stagioni. Proprio da qui apriamo l’analisi relativa alle azzurre che si muoveranno alle spalle delle due big. Risultati alla mano, Federica Sanfilippo ha archiviato il 2021-22 quale numero tre del movimento tricolore. La trentaduenne altoatesina non sarà più quella capace di salire sul podio in Coppa del Mondo nel 2015 o di sfiorare le medaglie ai Mondiali 2017, ma ha ...