Bersani e Vespa ospiti di Luca Sommi ad Accordi&Disaccordi il 25 novembre alle 22 45 su Nove Con Travaglio e Scanzi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 novembre 2022) Consueto appuntamento con la politica e l’attualità sul, con il talk “Accordi&Disaccordi”, condotto da. Glidi venerdì 2522:45, come sempre dopo il live di Fratelli di Crozza, sono il fondatore di Articolo Uno Pier Luigie lo storico conduttore di Porta a Porta (Rai1) Bruno, in libreria con “La grande tempesta” (Mondadori). In studio si discuterà della manovra finanziaria presentata dal governo Meloni che, se da un lato soddisfa la maggioranza, dall’altro, fa infuriare l’opposizione che accusa l’esecutivo di penalizzare i meno abbienti a favore dei più ricchi. Saranno presenti il direttore de Il Fatto Quotidiano Marcoe il giornalista Andrea ...