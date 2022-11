Berlino | incursione degli ecoattivisti sulla pista dell’aeroporto | voli bloccati – Il video

(Di giovedì 24 novembre 2022) Alcuni attivisti per il clima del collettivo tedesco Letzte Generation («Ultima Generazione») hanno invaso ladisenza autorizzazione. A causa della protesta, tutti i decolli e gli atterraggi sono stati sospesi, così come comunicato da un portavoce dell’autorità aeroportuale all’agenzia stampa tedesca Dpa. Sul sito FlightRadar24 si vedono diversi aerei muoversi in circolo in attesa di poter tornare ad atterrare. Neipubblicatopagina Twitter di Letzte Generation si vedono alcuni giovani tagliare le reti che delimitano i confini dellaper poi introdursi nell’area a spostarsi su una bicicletta, bloccando il traffico aereo. Altri si siedono a terra mostrando uno striscione di protesta su cui campeggia la ...

