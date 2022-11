(Di giovedì 24 novembre 2022) Viabilità. Stop da venerdì 25 novembre a lunedì 28 sera per consentire la prosecuzione delle demolizioni. In azione pinze idrauliche e cannoni d’acqua anti polvere.

L'Eco di Bergamo

Albero sisu due auto su A18 Forti disagi anche a Giarre a causa delle forti raffiche di ... il volo da Roma Fiumicino della Ryanair dell'8.05, quello daRyanair delle 8.35 e l'EasyJet ...Quindi a, partita di campionato, l'Atalanta parte forte e il Napoli resiste senza andare ... e a non fare punti Una sorta di maledizione sinei secondi tempi della squadra lombarda, ... Bergamo, si abbatte l'ex sede Italcementi: chiude via Madonna della Neve Da venerdì e fino a lunedì prossimo verrà chiusa al traffico via Madonna della Neve. Entrano nel vivo i lavori di demolizione dell’ex sede Italcementi in città, dove tra il 2024 il 2026 sorgerà «Il Ca ...Per gli automobilisti coinvolti ferite lievi. Vigili del fuoco al lavoro a Palermo per pali e alberi caduti. Alcune isole dell’arcipelago delle Eolie senza collegamenti da 60 ore ...