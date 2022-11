Belgio | Courtois svela il segreto del rigore parato al Canada | “Ecco come ho fatto”

(getty images) Tutta la Serie A TIM è su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport. tutte le notizie di ...Vince al debutto al Mondiale ile deve ringraziare non solo l'autore della rete della vittoria Batshuayi, ma anche il proprio portiere, capace di parare un rigore al Canada. Eppure, dopo la sfida, è Kevin De Bruyne a ...Courtois para un rigore a Davies. Nell’altra partita del girone Croazia e Marocco hanno pareggiato 0-0 Diavoli Rossi in testa al gruppo F. Il Belgio supera per 1-0 il Canada nella gara valida per il g ...Le squadre si allungano tanto, la partita sale di tono, il Canada perde smalto e il Belgio cerca senza trovarlo il contropiede vincente. Al 34' Larin gira di testa e impegna Courtois in una parata ...