Belgio-Canada 1-0 | De Bruyne | “Dobbiamo imparare tutti da questa partita”

"Con questo spirito combattivo possiamo vincere, ma oggi non siamo stati abbastanza bravi". A dirlo è Kevin De Bruyne nel post-partita di Belgio-Canada 1-0, match d'esordio dei Diavoli Rossi ai Mondiali di Qatar 2022. Il giocatore del City è stato eletto man of the match dopo il fischio finale, ma riconosce che qualcosa non è andato come avrebbe dovuto: "Dobbiamo migliorare, abbiamo il tempo per farlo – ha spiegato De Bruyne – questa deve essere un'occasione per crescere".

Il Belgio esce da questa sfida sicuramente con ottime sensazioni e potrà giocarsi il passaggio del turno con Marocco e Croazia. Ottime sensazioni che probabilmente non avrà il Canada dopo questi novanta minuti. Nuova intensa giornata ai Mondiali di Qatar 2022. Non sono mancate polemiche, sempre per le proteste sui diritti civili e contro la Fifa. E non sono mancate le soprese, una su tutte la partita tra Germania e Giappone. Il capitano del Canada Hutchinson raggiunge un record nella storia dei Mondiali in una serata speciale per la sua nazionale. Il centrocampista del Besiktas, infatti, è il più vecchio calciatore a partecipare ai Mondiali.