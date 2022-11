Beckham tratta con una cordata per l'acquisto del Manchester United

Il Sole 24 ORE

Anche senon può permettersi di finanziare l'acquisto da solo, la sua ricchezza e la sua lunga storia con lo United gli permetterebbero di giocare un ruolo decisivo in un'eventuale cordata. ...Non è mai bello compiacersi di un infortunio altrui, in specie se sidi un totem amato da ... un remake dello scontro andato in scena a Germania 2006, e risolto da una punizione di DavidDavid Beckham può tornare al Manchester United, questa volta come azionista. A lanciare la clamorosa indiscrezione è il Financial Times: l'ex giocatore di Red Devils, Real Madrid, Milan e Los Angeles ...La famiglia Glazer ha messo in vendita lo United, prezzo di base 7 miliardi di sterline. Proibitivo per molti, ma questo non significa che non si possa mettere su un consorzio. E proprio a una soluzio ...