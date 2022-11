Beccaria da sogno alla Route du Rhum compie l’impresa e chiude secondo

Sky Tg24

... a Milanom nella centralissima ed evocativa piazza Cesare, ho incontrato Cristina. Una ... approfondimento Cristina D'Avena, tutti i duetti dell'album 40 " llcontinua Cristina immagino ......, nello spazio che era stato della Coin Excelsior, in settembre ha preso vita il MOD (Museum Of Dreamers) , non un museo ma un luogo magico, unico in Italia, dove vivere esperienze da. ... Cristina D’Avena, 40 anni di carriera tra sigle e singhiozzi Un inedito di Natale, nove duetti e quattro decenni di sigle televisive. L’artista bolognese ci racconta la sua storia in versione standard e deluxe ma con la promessa che il sogno continuerà. L’INTER ...Un selfie tra vasche di palline rosa, altalene tra le nuvole e tunnel colorati: 15 installazioni immersive in piazza Beccaria a Milano che trasformano l’onirico in realtà, fino al 18 dicembre ...