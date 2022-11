Basket | Paolo Banchero | “Italia | il futuro è luminoso Abbiamo una squadra molto buona | fantastiche passione e unità”

(Di giovedì 24 novembre 2022) Nelle scorse ore, il sito ufficiale della FIBA (o meglio, la branca relativa ai Mondiali 2023) ha pubblicato una lunga e interessante intervista a, effettuata nella prima metà di novembre. Tanti i temi toccati, e tuttivicini alla Nazionalena, dalla quale è ormai attesissimo in proiezione Mondiali 2023. In primis, sa che tra NBA e FIBA c’è della differenza: “Il modo di giocare è un po’ diverso, ma darò tutto, tutte le mie energie, e l’impatto sullanazionale nel miglior modo che potrò. Penso che ilFIBA siainteressante, e guardare i ragazzi giocare per lanazionale è qualcosa di grande da guardare e analizzare. Gli Europei sono staticompetitivi e i ...

