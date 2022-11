Basket | il messaggio di Banchero all’Italia

Leggi su italiasera

(Di giovedì 24 novembre 2022) (Adnkronos) – “Darò tutto quello che ho per poter avere un impatto sulla nazionale nella maniera migliore”. E’ ilche Paolo, prima scelta assoluta dell’ultimo draft e stella degli Orlando Magic, invia alla Nazionale italiana di. All’inizio del mese di dicembre la delegazione della nazionale incontreràper discutere della possibilità di averlo con gli azzurri in vista dei Mondiali nel 2023, ma nel frattempo il rookie sembra avere già le idee molto chiare. In una lunga intervista con il sito ufficiale della Fiba, la prima scelta assoluta dell’ultimo Draft ha espresso tutta la sua emozione e i suoi pensieri in vista degli impegni con gli Azzurri. “Il modo in cui si gioca in ambito internazionale è un po’ diverso, ma darò tutto quello che ho per poter avere un impatto sulla nazionale ...