Basket | Eurolega | psicodramma Olimpia Milano | anche il Fenerbahce espugna il Forum

(Di giovedì 24 novembre 2022) Non segna più, che quando si blocca va in panico, ha giocatori che hanno paura di tirare e, così, le avversarie ringraziano e vincono senza entusiasmare. Alpassail, con l’che nel secondo quarto tocca il +16, ma poi si spegne (13 punti in 15 minuti a cavallo del secondo e terzo quarto!) e raccoglie il sesto ko consecutivo. Saranno dimissioni per Messina? Parte con una tripla di Kevin Pangos la sfida verità per, ma è un’illusione, perché le percentuali da dentro l’arco si confermano quelle viste con l’Efes eche può mettere a segno un miniparziale di 5-0. Alza il livello in difesa la squadra di Messina e a metà quarto la tripla di Luwawu-Cabarrot fa esplodere ile +4 per ...

FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma %s Foto rimanentiMilano annuncia l'ingaggio di Luwawu Cabarrot ...Milano Messina lo ha scelto come rinforzo di mercato dopo un brutto avvio di stagione in..., Virtus: Beffa all'overtime, in, per la Segafredo, superata 86 - 85, tra i rimpianti, dal Panathinaikos. Domani sera al PalaDozza (ore 20:30) il big match contro l'Efes. - Coach ...L'allenatore della Virtus Bologna Sergio Scariolo ha presentato la sfida di Eurolega contro l'Anadolu Efes Istanbul, decima giornata di Eurolega in programma venerdì 25 novembre alle ore 20,30. Il coa ...Di seguito le dichiarazioni pre-partita dei protagonisti. “Una grande opportunità per dimostrare a tutti che possiamo competere in questa Eurolega. I nostri avversari non hanno bisogno di tante parole ...