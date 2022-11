Barbara Berlusconi riappare sui social e incanta tutti | ma l’avete vista?

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 24 novembre 2022)è di ritorno sui, questa volta per condividere con i suoi fan uno dei suoi ultimi viaggi a Marrakech. La figlia di Silvioha documentato il suo soggiorno in moltissime fotografie, sfoggiando anche i suoi look raffinati.è riapparsa sui, questa volta per condividere con i suoi follower … L'articolo proviene da Velvet Gossip.