Barbara Berlusconi è un terremoto | come si mostra sui social | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 24 novembre 2022)è tornata suicon una serie di scatti dal Marocco dove sta trascorrendo una vacanza in famiglia con il marito Lorenzo Guerrieri. La figlia di Silvioe di Veronica Lario, bellissima e in perfetta forma dopo la nascita del suo ultimo figlio, Ettore Quinto, sfoggia una serie di look molto sensuali circondata dalle bellezze della città di Medina.ha documentato il viaggio in Marocco e ha condiviso le immagini con i suoi followers. Che sono stati allietati anche da alcuni selfie sensuali. Infatti tra piatti tipici da gustare e prodotti beauty locali, la figlia del Cavaliere si è concessa all'obiettivo del telefono e si èta in una delle foto con un abito romantico, in raso color avorio e tempestato di micro ...