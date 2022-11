leggo.it

... 'Il Mondiale in azzurro mi piacerebbe molto, ma devo pensarci' In un'intervista al sito della Fiba , la stella degli Orlando Magic, Paoloi suoi dubbi e annuncia l'intenzione di ...In al sito della , la stella degli Orlando Magic, Paoloi suoi dubbi e annuncia l'intenzione di giocare in azzurro. 'È chiaro che ci fa piacere - il commento del presidente della ... Banchero scioglie i dubbi: giocherà con la Nazionale italiana. «Darò il mio contributo» Banchero sceglie la Nazionale italiana. «Quando giocherò con la nazionale sarò un altro giocatore, e mi impegnerò per essere il miglior compagno, esempio e ...In un'intervista al sito della Fiba, la stella degli Orlando Magic scioglie i dubbi e annuncia l'intenzione di giocare in azzurro: "Siamo ...