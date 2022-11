Banchero parla già azzurro | ' Che squadra fantastica Il futuro è roseo'

Dopo Andrea Bargnani nel 2006, l'Italbasket avrà in squadra un giocatore chiamato alla prima scelta del Draft. Ancora non c'è nulla di ufficiale, ma le parole di Paoloai microfoni della Fiba sanno molto di azzurro: "L'Italia ha giocato delle ottime partite e ho adorato il modo in cui hanno giocato contro la Serbia, mostrando una difesa incredibile e grande ...Per quanto riguarda il suo coinvolgimento personale,ha rivelato di essere in contatto con ... è un grande realizzatore e la sua lunga carrieraper lui. Ha aiutato a lungo la nazionale ...Il giocatore degli Orlando Magic è entusiasta: "La passione e l’unità che hanno è fantastica, così come quella dell’allenatore e dello staff" ...Non si sa ancora se Banchero vestirà la maglia azzurra, ma nel frattempo sembra parlare già come un membro del gruppo.