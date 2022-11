(Di giovedì 24 novembre 2022) Biodiversità. È stato chiamato con il nome curioso di, dato al piccolo uccello per l’abitudine di posarsi in cima ad alberi, arbusti e in genere su pali, tutti punti che consentono di ottenere una buona visuale dall’alto allo scopo di individuare meglio le prede. Ilè un piccolo passeriforme, con una lunghezza totale di circa 12 cm, un’apertura alare di 20-22 cm e un peso fino a 13 grammi.

L'Eco di Bergamo

... propone, nel dettaglio, due giornate alla scoperta delle diverse specie diche in questo ... la Poiana e il Gheppio, oltre ai numerosissimi passeriformi come i cardellini, i, gli ...... propone, nel dettaglio, due giornate alla scoperta delle diverse specie diche in questo ... la Poiana e il Gheppio, oltre ai numerosissimi passeriformi come i cardellini, i, gli ... Avifauna, saltimpalo a rischio di estinzione in Pianura Padana Biodiversità. È stato chiamato con il nome curioso di saltimpalo, dato al piccolo uccello per l’abitudine di posarsi in cima ad alberi, arbusti e in genere su pali, tutti punti che consentono di otten ...