Auto elettriche - La Volkswagen ID.4 guida la classifica europea

(Di giovedì 24 novembre 2022) Il vertice delladellepiù vendute in Europa elaborata da Jato Dynamics cambia ancora. Se a settembre il primo posto della top ten era occupato dalla Model Y, a ottobre tocca allaID.4 conquistare la cima con 6.069 unità (+25%). In seconda posizione si piazza un'altra vettura di Wolfsburg, la ID.3 (5.409, -3%), mentre il terzo gradino del podio è appannaggio di una vettura che da mesi si conferma tra le prime cinque Bev più popolari: la Fiat Nuova 500, prodotta a Mirafiori, è stata infatti commercializzata in 5.168 esemplari (+17%). Tesla fuori dalla top-ten. Il cinquino a batteria, l'elettrica più popolare da gennaio escludendo i modelli Tesla, è seguito, nell'ordine, dalla Peugeot 208 (4.839 unità, +16%), dalla Renault Mégane E-Tech (4.551), dalla Skoda Enyaq iV (3.797, -27%), ...