Audi R8 GT Rwd | al volante della supercar tedesca da 620 Cv

Auto.it

L'R8 GTverrà prodotta in soli 333 esemplari in tutto il mondo: arriverà anche in Italia nella seconda metà del prossimo anno a un prezzo di 269.500 ...Per andare forte in pista, l'R8 GT conta anche su una piccola dieta dimagrante che ha portato a limare il peso di 20 chili rispetto alla R8, per un totale di 1.570 kg a secco. Merito, ... Audi R8 Coupé V10 GT RWD, “missile” esclusivo Ci siamo messi al volante della più potente e veloce tra le Audi a trazione posteriore: ecco come va in pista la R8 V10 GT RWD, nella video prova a cura di Gianluca Guglielmotti ...L’edizione limitata e numerata è la più potente Audi a trazione posteriore di sempre. Garantisce prestazioni (e richiede capacità al volante) da vera auto da corsa ...