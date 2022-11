Athletic Bilbao | la situazione sul rinnovo di Nico Williams

L'attaccante dell'era riuscito a sfilare il portiere al portiere portoghese, prendendolo di sorpresa, ma ...Nel Ghana occhio a Kudus , gioiellino dell'Ajax, e ad Inaki Williams : la punta di proprietà dell'è uno dei più attesi ed è pronto ad impensierire la retroguardia di Santos. Si '...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...