Asti | trasforma la sua Toyota in una Ferrari F430 | denunciato La scoperta della Guardia di finanza – Video

(Di giovedì 24 novembre 2022) Ladidiha sequestrato unafalsa, costruita artigianalmente. Era guidata da un 26ennegiano, che è stato fermato per un controllo da una pattuglia del Nucleo di polizia economico-finanziaria. L’auto, a seguito degli accertamenti svolti, è risultata essere in realtà unaMR Coupé,ta nella carrozzeria e negli accessori esterni per renderla del tutto somigliante alla. Stemmi, loghi e parti meccaniche originalicasa di costruzione, infatti, sono stati sostituiti con prodotti apparentemente del tutto uguali a quelli del noto modello sportivo del Cavallino Rampante prodotto dal 2004 al 2009 con design Pininfarina dalla prestigiosa fabbrica di auto di lusso ...

Agenzia ANSA

