Assegno Unico 2023 | come cambia il sostegno alle famiglie

(Di giovedì 24 novembre 2022): il governo nella manovra economica ha apportato delle modifiche alla misura indei figli Nella nuova Legge di Bilancio buona parte è costituita dalla proroga delle vecchie misurei bonus voluti dal governo di Mario Draghi. Tra queste c’è l’e Universale per i figli a carico, entrato in L'articolo proviene da Consumatore.com.

Sarebbe necessario procedere, ad esempio, con l'attuazione finale dell', quei sei miliardi che risulterebbero fondamentali. Ora non serve la piazza, sempre legittima, ma un' ..., congedo parentale, bonus sociale bollette: tutte le novità per la famiglia in Manovra Dolomiti, quando aprono gli impianti Un moderato ottimismo che ha portato a ufficializzare le date ...Lo ha detto Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia viva alla Camera, a Omnibus, su La7 "Sarebbe necessario procedere, ad esempio, con l'attuazione finale dell'assegno unico, quei sei miliardi ...Tutte le pensioni saranno rivalutate nel 2023, ma quelle al di sopra dei 2.100 euro lordi mensili avranno un adeguamento all’inflazione meno generoso e decrescente via via che aumenta ...