Ascolti tv | i dati del 23 novembre Cresce Il Circolo dei Mondiali

(Di giovedì 24 novembre 2022) Si impone la partita del Mondiale tra Belgio-Canada Nella serata di ieri, mercoledì 232022, su Rai1 si impone l’‘incontro deidi Calcio tra Belgio e Canada. Il match serate, ottiene 5.095.000 spettatori pari al 24% (pre e post nel complesso: 3.450.000 – 17%, primo tempo: 5.087.000 – 24.4%, secondo tempo: 5.102.000 – 23.6%). A seguire – dalle 22.04 alle 23.07 –il programma di Alessandra De Stefano, Ildeicon 1.736.000 spettatori con il 9.7%. Su Canale 5, la terza e ultima puntata di Zelig ottiene 2.669.000 spettatori pari al 19.3% di share (Zelig By Night: 1.179.000 – 22.7%). Leggi anche:del Qatar in Rai non ci stanno: “Corrotti” Su Rai2 La Perla di Ruby ha interessato 1.135.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Italia ...

DayTime Pomeriggio, idel 23 novembre 2022 RAI 1 Oggi è un altro giorno : 0.000.000 spettatori con 0.00 % di share. Il Paradiso delle signore : 0.000.000 spettatori con 0.00 %. La vita ..., Alberto Matano ha battuto Barbara d'Urso anche ieri: iauditel del 22 novembre Come appena detto, nonostante la durata notevolmente ridotta, La vita in diretta non ha problemi a ...2' di lettura Fano 24/11/2022 - E’ davvero preoccupante che i sindacati della nostra Polizia di Stato ( uomini e donne in divisa della Stato) sono costretti a rivolgersi alla stampa per farsi ...La Questura di Pesaro, ancora oggi al centro dell’attenzione, dopo anni di scelte sbagliate e manifestazioni sindacali vive uno stato di degrado assurdo alimentato oggi anche dai danni causati dal ter ...