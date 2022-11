Arbitro corrotto? Il volto schifato di Collina spiega tutto | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 24 novembre 2022) La disastrosa direzione di gara di Belgio-Canada, dell'Janny Sikazwe, non è passata inosservata. Tanto che anche il presidente della commissione arbitrale della Fifa, Pierluigi, presente sulle tribune dell'Ahmad bin Ali Stadium di Al Rayyan, è stato pizzicato dalle telecamere con un'espressione sconcertata per il brutto spettacolo a cui stava assistendo. Dalle immagini, sembra che l'ex fischietto di Viareggio parli da solo, borbottando il proprio disappunto per l'operato del direttore di gara e dei suoi assistenti. Giusto aver concesso rigore al Canada, con l'aiuto del Var, per il tocco di mano di Carrasco. Poi però sono arrivati degli errori che hanno del clamoroso. Gli errori del fischietto zambiano C'era infatti un secondo penalty per il Canada, per l'atterramento in area di Hoilett a causa di un fuorigioco che in realtà non esiste ...